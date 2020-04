CALCIOMERCATO INTER MERTENS / Non è ancora chiusa la partita sul futuro di Dries Mertens. La trattativa per il rinnovo vive una fase di stallo, con l'attaccante del Napoli che non ha ancora messo nero su bianco dopo l'incontro dei mesi scorsi con De Laurentiis, che lasciava presupporre la firma sul prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Su Mertens - scrive 'Tuttosport' - sarebbe quindi tornata a sperare l'Inter, che vede nell'ex PSV come un'occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire per rimpiazzare il deludente Sanchez, che rientrererà al Manchester United.

Calciomercato Inter, tentazione Mertens: gli scenari

Il 33enne belga comee il connazionalestuzzica la dirigenza nerazzurra per la sua situazione contrattuale, conche di recente aveva messo sul piatto un biennale più ozione da 5 milioni di euro a stagione. Uno sponsor d'eccezione per l'arrivo a Milano di Mertens sarebbeLukaku, desideroso di ricomporre anche all'Inter il duo con il compagno di nazionale.

Mertens in caso d'addio al Napoli potrebbe essere tentato da un'avventura all'estero, dove Monaco e sopratuttto Chelsea insistono dopo gli assalti falliti nella finestra di gennaio. Il richiamo di Lukaku e la stima di Conte, oltre alla possibilità di lottare per lo scudetto, possono però spingerlo ad accettare la corte dell'Inter.