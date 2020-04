DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La battaglia non è ancora finita, ma le misure stringenti adottate nelle ultime settimane stanno dando i loro frutti ed i numeri del Coronavirus in Italia confermano un trend incoraggiante. Per questo motivo tra il Governo e le Regioni si studia il piano di ripresa (graduale) per le varie attività, ma non senza scontri. Come quello tra la Lombardia che chiedeva di ripartire già il 4 maggio e il viceministro al Mise Stefano Buffagni che l'ha subito bollato come un errore.

Stessa data a cui guarda anche il calcio italiano, che intanto grazie al protocollo medico della FIGC prepara il ritorno agli allenamenti con misure speciali:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

8.15 - Il presidente del Coni Giovanni Malagò contro la confusione del calcio sulla ripresa: "Ha ragione la Pellegrini, si pensa solo a loro. Si procede a vista senza progettualità".

8.05 - Secondo 'La Repubblica' i test seriologici ogni 48 ore previsti dal protocollo medico FIGC metteranno in sicurezza la Serie A anche nel caso in cui dovesse emergere un contagio, isolando così il resto del gruppo e permettendo alle società di non fermare l'attività.

7.30 - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Radio Cusano TV Italia' parla della 'Fase': "Sono molto ottimista sulla data del 4 maggio. I miglioramenti si vedono".