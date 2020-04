DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La battaglia non è ancora finita, ma le misure stringenti adottate nelle ultime settimane stanno dando i loro frutti ed i numeri del Coronavirus in Italia confermano un trend incoraggiante. Per questo motivo tra il Governo e le Regioni si studia il piano di ripresa (graduale) per le varie attività, ma non senza scontri. Come quello tra la Lombardia che chiedeva di ripartire già il 4 maggio e il viceministro al Mise Stefano Buffagni che l'ha subito bollato come un errore. Stessa data a cui guarda anche il calcio italiano, che intanto grazie al protocollo medico della FIGC prepara il ritorno agli allenamenti con misure speciali: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.10 - Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, fa il punto sull'emergenza coronavirus in conferenza stampa: "Totale attuali positivi 106.607, con incremento di 1189 rispetto a ieri. Ad oggi sono 2936 i pazienti in terapia intensiva meno 143 rispetto a ieri: un numero così basso non veniva registrato dal 21 marzo. Anche per i ricoverati con sintomi si registra un decremento di 750 persone. 76778 i contagiati senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, oggi registriamo 525 nuovi deceduti, mentre ci sono oltre duemila nuovi guariti. I tamponi eseguiti sono 61mila". Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 16,1 tamponi fatti, il 6,2.

16.55 - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia: "Finora sono arrivati 50 milioni di mascherine, abbiamo firmato un contratto per una fornitura fino a 180 milioni ed è in via di rinnovo per arrivare a 300 milioni".17.50 - Al via la distribuzione di mascherine in Campania: il primo blocco (500mila) saranno distribuite nelle farmacie e destinate prioritariamente alle fasce deboli partendo dall'esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall'inizio della settimana prossima poi le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l'uso per tutti, all'esterno delle abitazioni, in vista dell'imminente Fase 2.

La Regione, che ne acquisterà tre milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane.

15.30 - Il governato del Veneto Luca Zaia sicuro che il 4 maggio si ripartirà: "Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto"

14.50 - La pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 90mila persone in Europa, più del 65% del totale delle vittime, secondo l'agenzia France Presse. In tutto il mondo, il Covid-19 che ha ucciso 137.499 persone in tutto il mondo. L'Italia con 21.645 morti e la Spagna (19.130) sono i Paesi più colpiti in Europa, seguiti da Francia (17.167) e Gran Bretagna (12.868).

13.50 - Il Bollettino aggiornato dallo Spallanzani: i pazienti COVID sono 149. 20 con supporto respiratorio

12.35 - L'allarme della Fondazione GIMBE: "Decessi aumentati del 22,5%. Misure insufficienti".

12.00 - Oltre 500 nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Spagna che tocca quota 19130 morti per Coronavirus.

11.15 - A 70 anni è morto il celebre scrittore Luis Sepulveda. Era ricoverato per COVID-19 da febbraio ad Oviedo.

10.45 - La presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, parla agli europarlamentari: "È vero che molti erano assenti quando Roma ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. L'UE presenti scuse sentite all'Italia, ma varranno solo se si cambierà atteggiamento e si avrà coraggio di difendere l'Unione Europea".

10.35 - Dati Eresmi dalla Regione Lazio: dei casi finora confermati il 26% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%.

10.00 - In Serie A si valuta l'ipotesi di far giocare in altri stadi le società di Bergamo e Milano che, però, sarebbero contrarie a questa idea.

8.15 - Il presidente del Coni Giovanni Malagò contro la confusione del calcio sulla ripresa: "Ha ragione la Pellegrini, si pensa solo a loro. Si procede a vista senza progettualità".

8.05 - Secondo 'La Repubblica' i test seriologici ogni 48 ore previsti dal protocollo medico FIGC metteranno in sicurezza la Serie A anche nel caso in cui dovesse emergere un contagio, isolando così il resto del gruppo e permettendo alle società di non fermare l'attività.

7.30 - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Radio Cusano TV Italia' parla della 'Fase': "Sono molto ottimista sulla data del 4 maggio. I miglioramenti si vedono".