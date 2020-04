DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La battaglia non è ancora finita, ma le misure stringenti adottate nelle ultime settimane stanno dando i loro frutti ed i numeri del Coronavirus in Italia confermano un trend incoraggiante. Per questo motivo tra il Governo e le Regioni si studia il piano di ripresa (graduale) per le varie attività, ma non senza scontri. Come quello tra la Lombardia che chiedeva di ripartire già il 4 maggio e il viceministro al Mise Stefano Buffagni che l'ha subito bollato come un errore. Stessa data a cui guarda anche il calcio italiano, che intanto grazie al protocollo medico della FIGC prepara il ritorno agli allenamenti con misure speciali: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

15.30 - Il governato del Veneto Luca Zaia sicuro che il 4 maggio si ripartirà: "Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto"

14.50 - La pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 90mila persone in Europa, più del 65% del totale delle vittime, secondo l'agenzia France Presse. In tutto il mondo, il Covid-19 che ha ucciso 137.499 persone in tutto il mondo. L'Italia con 21.645 morti e la Spagna (19.130) sono i Paesi più colpiti in Europa, seguiti da Francia (17.167) e Gran Bretagna (12.868).

13.50 - Il Bollettino aggiornato dallo Spallanzani: i pazienti COVID sono 149.

20 con supporto respiratorio

12.35 - L'allarme della Fondazione GIMBE: "Decessi aumentati del 22,5%. Misure insufficienti".

12.00 - Oltre 500 nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Spagna che tocca quota 19130 morti per Coronavirus.

11.15 - A 70 anni è morto il celebre scrittore Luis Sepulveda. Era ricoverato per COVID-19 da febbraio ad Oviedo.

10.45 - La presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, parla agli europarlamentari: "È vero che molti erano assenti quando Roma ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. L'UE presenti scuse sentite all'Italia, ma varranno solo se si cambierà atteggiamento e si avrà coraggio di difendere l'Unione Europea".

10.35 - Dati Eresmi dalla Regione Lazio: dei casi finora confermati il 26% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%.

10.00 - In Serie A si valuta l'ipotesi di far giocare in altri stadi le società di Bergamo e Milano che, però, sarebbero contrarie a questa idea.

8.15 - Il presidente del Coni Giovanni Malagò contro la confusione del calcio sulla ripresa: "Ha ragione la Pellegrini, si pensa solo a loro. Si procede a vista senza progettualità".

8.05 - Secondo 'La Repubblica' i test seriologici ogni 48 ore previsti dal protocollo medico FIGC metteranno in sicurezza la Serie A anche nel caso in cui dovesse emergere un contagio, isolando così il resto del gruppo e permettendo alle società di non fermare l'attività.

7.30 - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Radio Cusano TV Italia' parla della 'Fase': "Sono molto ottimista sulla data del 4 maggio. I miglioramenti si vedono".