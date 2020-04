CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / È probabilmente il talento italiano più corteggiato del momento, e dopo gli assalti respinti nelle ultime finestre di mercato si prepara a vivere una sessione estiva da grande protagonista. Sandro Tonali è il nome sulla bocca di tutti: classe 2000, potenzialità enormi, e una lunga fila di grandi club pronti a sfidarsi per convincere il Brescia a cederlo. O meglio, il presidente Massimo Cellino che dopo aver rispedito al mittente grandi offerte anche a gennaio e subito dopo la chiusura del mercato invernale, è pronto a tener fede al patto fatto col centrocampista: "Il mio sogno sarebbe tenerlo. Sarei pronto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d'oro.

Lui sa che quando mi chiederà di andare via, io lo lascerò partire" racconta Celliono in un'intervista concessa a 'Tuttosport'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, segnali da Parigi | Le ultime su Icardi

Al quotidiano torinese poi il numero uno del club lombardo si sbilancia: "Non ne farò una questione di prezzo, l'importante è che scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere. Tifava Milan? Non sono così sicuro, per certo so che adorava Gattuso. Ma un conto era il giocatore idolo, un conto è l'allenatore. Cambia tutto. Siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia. Restano Juventus e Inter? La Juventus è cresciuta molto con Agnelli e Paratici. Nell'Inter c'è un proprietario straniero e non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. Però hanno Marotta, un dirigente top per il quale nutro grande rispetto. Vedremo... Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Commisso: "Chiesa, via al prezzo giusto"