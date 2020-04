JUVENTUS TOTTI CANNAVARO BUFFON / Rimpatriata social tra Fabio Cannavaro e Francesco Totti: i due ex calciatori protagonisti di una diretta su Instagram in cui non sono mancati ricordi e battute. Nel mirino è finito anche l'ex compagno di Nazionale Gigi Buffon e in particolare il rinnovo di contratto in arrivo con la Juventus: "Te lo dico io vuole giocare fino a cinquant'anni. Può fare ancora due-tre anni - scherza Totti -, tanto sta in porta e fa il secondo".

Inevitabili le risate di Cannavaro che poi lancia una battuta all'ex numero 10 della Roma, ricordando il suo addio al calcio giocato: "Lo sai bene - le parole del capitano dell'Italia campione del Mondo 2006 -, non vorrà smettere lui ma lo faranno smettere: è diverso. Capiscimi..." Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Totti durante la diretta ha parlato anche della sua nuova attività, prevedendo: "Lo so che la mia prima trattativa la farò con la Roma: è scritto!" Infine, una battuta su Balotelli che ha partecipato alla diretta con un commento ("mi fa ancora male la gamba": "L'altro giorno mi ha scritto, per messaggio una volta gli ho scritto 'ringrazia che non ti ho preso bene con quel calcio'".