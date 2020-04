Calciomercato Roma, via libera per Nkoulou

CALCIOMERCATO TORINO NKOULOU / L'avventura di Nicolas Nkoulou con la maglia del Torino sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Il centrale, che l'estate scorsa ha fatto di tutto per poter lasciare il club granata, è tra i calciatori con la valigia in mano.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 difficilmente verrà rinnovato e i piemontesi sono pronti ad ascoltare offerte sui 15 milioni di euro. Come riporta 'Tuttosport', Nkoulou, così come Izzo, si prepara a cambiare aria. Il nuovo Torino, che è intenzionato a mettere in atto una vera e propria rivoluzione, vuole puntare su Lyanco. Il camerunese è tra i profili seguiti dalla Roma, che potrebbe dover fare a meno di Smalling, di ritorno in Inghilterra.

