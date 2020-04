FIORENTINA COMMISSO JUVENTUS NEDVED / Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parlando a 'Top Calcio 24' è tornato sul suo sfogo polemico dopo la gara con la Juventus: "Ero molto arrabbiato, sono sempre stato quello che protegge la squadra: il mio pensiero era difendere i miei giocatori. Sono stato contengo dello sfogo ma poi si continua: ho ricevuto anche una multa. Magari i toni potevano essere differenti, ma il principio non cambia: dopo aver subito tante ingiustizie, dovevo parlare.

Non voglio favori, solo essere trattato con altre squadre.? Con lui non parlo,ha parlato con".

Spazio anche al tema della ripresa del campionato: "E' importante il calcio ma anche non rovinare la prossima stagione. Finora non è stata presa ancora una decisione: speriamo di poter riprendere gli allenamento poi vedremo. Dobbiamo ragionare a lungo termine. Piano B? Alle riunioni in Lega partecipa Barone ma che io sappia non c'è un piano definitivo e credo non ci sia neanche un piano alternativo nel caso in cui non fosse possibile ricominciare".