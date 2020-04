CALCIOMERCATO MILAN BRIASCO / Norberto Briasco è tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare l'attacco.

Il calciatore classe 1996, in forza all', è pronto a fare il salto di qualità, trasferendosi in Europa.

L'attaccante, capace di giocare sia sull'esterno che al centro, ha confermato l'interesse da parte dei rossoneri nei suoi confronti: "Ci sono stati dei contatti - ammette a 'VbetNews' – ma non ho alcuna fretta. Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti".

