CALCIOMERCATO JUVENTUS BENZEMA / Torna d'attualità il nome di Karim Benzema in casa Juventus. Con Higuain in uscita, il CFO Paratici è a caccia di un centravanti di spessore da regalare a Sarri per la prossima stagione.

resta il nome più gettonato, conin seconda battuta.

Juventus, Ronaldo sponsorizza Benzema per l'attacco

Da non trascurare però la pista che porta a Benzema, che stando a 'Don Balon potrebbe lasciare il Real Madrid con l'arrivo alla corte di Zidane di uno tra Haaland, Kane o il sogno Mbappe. Il 32enne francese non gradirebbe un ruolo da comprimario e starebbe valutando un possibile cambio di maglia. La Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo a Torino, con l'ex compagno Cristiano Ronaldo che spingerebbe per il suo arrivo in Italia. Benzema in bianconero avrebbe una maglia da titolare, con la 'Vecchia Signora' che potrebbe accontentarlo sul piano economico pareggiando i 9 milioni di euro che il centravanti percepisce d'ingaggio a Madrid fino al 2022.