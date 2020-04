SERIE A CROSETTI TAMPONE CORONAVIRUS / "Impossibile che il campionato ricominci e si concluda": è categoria Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica, sulla possibile ripartenza della Serie A.

La lavora al protocolla per una ripresa in sicurezza anche se il mondo del calcio sembra essere spaccato: da un lato chi, come la, preme per riprendere a giocare e dall'altro i club, come il del presidente, che ritengono impossibile tornare in campo.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Crosetti che su Twitter scrive: "Anche solo un medico sottratto alla comunità per gli interessi del calcio, anche solo un infermiere o un tampone in meno saranno un crimine. E comunque basterà un solo positivo per fermare di nuovo tutto. E' ASSOLUTAMENTE impossibile che il campionato ricominci e si concluda, ok?"