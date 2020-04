SERIE A COPPA ITALIA CORONAVIRUS / Il calcio italiano si interroga su quando e come ripartire: la Figc lavora al protocollo per permettere una ripartenza in sicurezza mentre la Serie A studia le possibili soluzioni per chiudere in tempi non troppo lunghi il campionato, sempre tenendo a mente che tutto dipenderà dall'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Tra le ipotesi al vaglio, secondo quanto riferisce 'repubblica.it', ci sarebbe anche una che spiazzerebbe tutti visti i ragionamento fin qui fatti: sarebbe quella di ripartire dalla coppa Italia con la disputa delle semifinali di ritorno della competizione (Napoli-Inter e Juventus-Milan) rimandate a marzo e magari anche della finalissima.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ecco la nuova idea per il calcio: una ripartenza a scaglioni

Una soluzione che permetterebbe di riprendere a giocare in maniera soft e consentirebbe alla Serie A una ripartenza ritardata e con maggior sicurezza se l'evoluzione del Covid-19 dovesse continuare ad essere positiva. Una scelta che potrebbe prevedere anche la disputa prima dei recuperi della 25esima giornata del massimo campionato. Ripartire dalla Coppa Italia (date possibili il 27 e 28 maggio) sarebbe una ipotesi che troverebbe d'accordo quasi tutti e che avrebbe il sostegno anche del ministro dello Sport Spadafora: andrà realmente così?