CORONAVIRUS REZZA SERIE A / Giovanni Rezza, membro dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico che affianca il Governo nell'emergenza coronavirus, è tornato a parlare della ripresa del campionato dopo le polemiche dei giorni scorsi. Intervenuto a 'Sky Tg24', Rezza ha spiegato: "Se mi chiedete se può ripartire oggi il campionato, come faccio a dire di sì? Siamo in lockdown completo.

Se mi chiedete se tra un mese si può ripartire, io direi: certamente a porte chiuse, con un rischio reso bassissimo, perché quando si riapre qualsiasi attività un rischio c'è, e chiaramente andrebbero prese delle misure molto rigide e molto rigorose. Comunque sia non sta a me decidere, tocca alla politica: nel momento in cui decideranno di far ripartire il campionato, quello che si può fare - e laci sta già pensando - è dare istruzioni per misure molto rigoroseper far sì che si minimizzi il rischio tra calciatore e la cerchia che li attornia e soprattutto per il resto della comunità. Ogni riapertura in qualche modo comporta dei rischi, non solo per il campionato: ci sono delle modalità per mettere, se non in sicurezza totale, in parziale sicurezza la popolazione".