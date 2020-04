CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA / Rolando Mandrafora potrebbe tornare alla base nel prossimo mercato estivo. Il giovane centrocampista dell'Udinese può essere riscattato dalla Juventus per 26 milioni di euro, con Paratici che sta valutando se tenerlo in rosa o utilizzarlo come contropartita in altre operazioni. Il diretto interessato è stato vittima di un grave infortunio alla sua prima esperienza a Torino: "E' stato un periodo travagliato per un problema al piede, che mi ha permesso di allenarmi con il gruppo solo per poco tempo.

Sono stato nove mesi lontano dal campo, la frattura non mi faceva nemmeno camminare - ha raccontato Mandragora a 'Sky Sport' - Se ora sono pronto per la Juve non lo posso dire io, fisicamente lo sono di più rispetto a prima. Mi giocherei volentieri le mie carte, non lo nascondo. Ma ora sono concentrato solo sull'Udinese".

Mandragora aggiunge sulla Juventus: "Hanno tanti leader come Buffon a Bonucci e Chiellini. Ho solo ammirazione per loro, per quello che sono umanamente, oltre che per ciò che fanno sul campo. Sono persone eccezionali. Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare nella Juventus: poi dal volerlo al farlo la strada è lunga".