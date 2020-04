PARMA FAGGIANO STIPENDI / Accordo tra società e calciatori nel Parma per il taglio di una mensilità di stipendio: la decisione è stata ufficializzata oggi e il direttore sportivo Daniele Faggiano l'ha commentata a 'Sky'. "A parlare non dovrei essere io ma tutto il gruppo: squadra, staff tecnico e tutta la società. Ci siamo mossi positivamente, la squadra ha capito subito perché abbiamo a che fare con ragazzi intelligenti: la situazione è causata da un problema che ci è caduto dal cielo. C'è voluto qualche giorno perché abbiamo dovuto parlare via Skype, via conference call e non è mai facile anche perché il calcio non è il tennis, occorre discutere con tante persone. Non è un passo dovuto ma da qui si capisce che oltre al calciatore c’è soprattutto l’uomo". Faggiano aggiunge: "Con questa scelta abbiamo cercato di far sì che non venisse toccato lo stipendio a nessun dipendente.

Dal taglio stipendi alla ripresa del campionato: "Sono d'accordo con chi ha detto di evitare tribunali e ricorsi: questi sono i presupposti da cui ripartire. Non tutte le società di Serie A hanno un centro sportivo: noi lo abbiamo ma stiamo comunque valutando varie soluzioni perché se ognuno deve avere una stanza singola faremmo fatica anche noi. Quindi stiamo cercando un albergo vicino Collecchio che possa darci 1-2 piani. Non è semplice. Faremo di tutto per cercare di continuare questo campionato se ci sono le prerogative soprattutto della salute. Chi ha deciso di fermarsi è giusto che lo abbia fatto, il calcio vedrà cosa fare: servirà una decisione definitiva che accontenti tutti e che non faccia entrare nei tribunali. La batosta che stiamo prendendo con questa pandemia è già grossa".