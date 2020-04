CALCIOMERCATO LIPPI NAZIONALE / Marcello Lippi pronto a tornare in panchina: l'ex commissario tecnico di Italia e Cina lo ha affermato nel corso di un'intervista a 'sportmediaset.it'. L'allenatore toscano, reduce dall'esperienza cinese ("è stata molto bella - ha detto - sia a livello di club che di Nazionale"), ha chiuso le porte ad un ritorno in Serie A: "Non tornerò più su una panchina di club italiana sia di qualsiasi altro paese: le squadre di club assolutamente no. Magari una Nazionale da ottobre, dopo aver fatto l'estate, se mi accorgo che non ho voglia di stare a casa a non far niente. Vediamo...".

Dal presente al passato con Lippi che indica il più grande calciatore che ha allenato in carriera. L'ex Juventus ed Inter è netto: "Senza che nessuno ci rimanga male: ho avuto tanti grandi campioni, ma il più grande di tutti è stato Zinedine Zidane. Un grande giocatore e anche una grande persona".