CALCIOMERCATO NEWCASTLE ALLEGRI / Svolta storica vicina per il Newcastle: il club inglese potrebbe presto cambiare proprietà con il patron Mike Ashley che sta trattando la cessione del club al gruppo saudita PCP Capital Partners, guidato da Amanda Staveley e che può vantare del sostegno del principe ereditario Mohammed bin Salman. Il passo decisivo sarebbe stata la scelta di Ashley di abbassare le pretese, 'accontentandosi' di 300 milioni di sterline per la cessione della maggioranza del club.

L'accordo sarebbe già stato raggiunto e attende ora soltanto il via libera della Premier League che sta compiendo le consuete verifiche sui nuovi proprietari. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Proprietari che - come riferisce il 'Sun' - sarebbero pronti a puntare su un big in panchina per portare in alto la squadra: così spicca la candidatura di Massimiliano Allegri che ha dichiarato di essere pronto a tornare in sella la prossima stagione dopo un anno di pausa. Per convincere l'ex allenatore della Juventus i futuri nuovi padroni dei 'Magpies' sarebbero pronti a finanziare un calciomercato molto importante, garantendo così le risorse per acquisti di primo livello in modo da fare dei Newcastle un club di vertice. Allegri è stato accostato ultimamente anche a Manchester United e Paris Saint-Germain.