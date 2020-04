Real Madrid, clamoroso Jovic: può restare bloccato in Serbia

REAL MADRID JOVIC / Il Real Madrid ha definito chiuso il caso Jovic, scoppiato un mese fa per aver violato la quarantena a in Serbia, ma le autorità locali sono di tutt'altro avviso. Come svelato oggi da 'AS', la Procura di Belgrado ha convocato l'attaccante e il reato di cui è accusato potrebbe impedirgli di raggiungere Madrid per la ripresa degli allenamenti delle prossime settimane. Per il suo compagno di Nazionale Aleksandar Prijović, infatti, sono stati chiesti vari mesi di arresti domiciliari, anche se il suo caso è ancora più grave visto che organizzò un incontro di 19 persone in un hotel di Belrgado.

ala dell'saranno ascoltati nei prossimi giorni dalle autorità dopo la denuncia della polizia, che ha segnalato la loro violazione della quarantena. La punta blanca ha già chiesto scusa pubblicamente per l'accaduto, dichiarandosi disposto ad assumersi le responsabilità dei suoi comportamenti. Al momento, però, mentre il Real organizza il ritorno al lavoro, l'exresta bloccato nel suo paese...

