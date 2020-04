Calciomercato Inter, futuro Messi: arriva l'annuncio di Setien

CALCIOMERCATO INTER MESSI / Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato ai microfoni di 'TV3' dell'emergenza coronavirus, confessando che non accetterebbe un titolo assegnato per l'interruzione del campionato: "Vorrei giocare e diventare campione in campo, non mi sentirei tale per avere due punti in più in questo momento. Vogliamo uscire da questa situazione e poter tornare ad abbracciare i nostri anziani.

Il resto non mi interessa".

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, l'ex vicepresidente insiste: "Corruzione nel club, ho le prove!"

Calciomercato Inter, Setien su Messi: "Chiuderà la carriera qui"

L'allenatore azulgrana ha parlato anche di calciomercato: "Non sono favorevole ad una rivoluzione: servirà qualche acquisto, è vero, ma non perchè questa squadra sia finita, o stanca". E sul futuro di Messi, sogno proibito di calciomercato per l'Inter, Setien è stato categorico: "Siamo sicuri che resterà qui e che chiuderà la sua carriera al Camp Nou".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, quanti disastri: l’ultimo scandalo di una lunga serie

Calciomercato Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: ultime CM.IT