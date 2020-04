p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY SANE BAYERN MONACO / Per Leroyl'estate che verrà sarà probabilmente quella dell'addio al: in scadenza di contratto nel 2021, corteggiato dalma accostato anche a Juventus e, il fantasista tedesco è destinato a cambiare club quando si aprirà la sessione di trasferimenti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Come raccontato da Calciomercato.it, nonostante i contatti recenti con il Bayern Monaco il ritorno il Bundesliga è tutt'altro che certo, anche se un vantaggio potrebbe arrivare dallo stesso City: secondo quanto affermato dal 'Mirror', infatti, i tedeschi sarebbero pronti ad offrire circa 80 milioni di euro e la cifra potrebbe questa volta bastare alla società inglese che finora ha sempre fatto una valutazione superiore ai 100 milioni.

Il contratto in scadenza e le conseguenze economiche del coronavirus potrebbero far rivedere la posizione del club di Manchester. Se davvero così fosse, Sane diventerebbe molto appetibili per molte società, compresa ovviamente la Juventus. Dell'interesse di diversi club ha parlato, sempre al tabloid inglese, il suo agente Damir Smolian: "Parliamo con lui e il Manchester City su come potrebbe essere il prossimo passo. Non è un segreto l'interesse del Bayern Monaco ma anche altri club di spicco europei ci hanno contattato per Sane".