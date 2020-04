Calciomercato Milan, riscatto Rebic: il piano dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN REBIC ANDRE SILVA / Andre Silva, dopo un altro inizio convincente, anche all'Eintracht Francoforte si è un po' spento alla distanza. I tedeschi, come confessato dal loro ds pochi giorni fa, non stanno per ora negoziando il riscatto del portoghese, acquisito in prestito biennale, ma non escludono l'apertura della trattativa col Milan.

Un affare che ai rossoneri interessa non poco, sia per questioni di bilancio che tecniche: al futuro della punta, infatti, è legato quello di, arrivato proprio al suo posto e sempre più protagonista nei mesi scorsi.

Calciomercato Milan, il futuro di André Silva e Rebic

Il riscatto è fissato a 40 milioni di euro, ma come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri tenteranno di abbassare la cifra inserendo l'intero cartellino dell'ex Siviglia nell'operazione. In questo modo, la società meneghina risolverebbe due problemi in un colpo solo: il diritto di riscatto dell'Eintracht vale 25 milioni e potrebbe essere visto al ribasso a causa dell'emergenza coronavirus, che modificherà un po' tutti gli equilibri del calciomercato. Secondo la rosea, in ogni caso, sarà molto difficile rivedere André Silva a Milanello, "e non saranno molti i tifosi a rimpiangerlo".

