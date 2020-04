CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO / Attualmente alle prese con il recupero dell'infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in campo tra luglio e agosto, come ha spiegato il papà Igor a 'Radio Centro Suono Sport'. Un intervento nel quale si è parlato anche del possibile rinnovo del talento arrivato dall'Inter: "Nicolò non ha mai chiesto nulla, ha un contratto fino al 2024, sta alla grande a Roma e spera di continuare il più possibile, poi se la società volesse corrispondergli un adeguamento ci sediamo volentieri, ma al momento non c'è nulla di concreto. Credo che la società ci possa pensare, per blindarlo ulteriormente e farlo sentire parte integrante di un grande progetto come quello giallorosso.

Dal futuro al presente, con la riabilitazione: "Sta riprendendo bene, lavora a casa, con l'ausilio dei preparatori in video conferenza, tutto prosegue secondo l'iter, ovviamente sarebbe stato meglio stare a Trigoria, ma sta lavorando sodo. La Roma gli ha fornito tutti i macchinari e gli attrezzi utili. Per i tempi di recupero ci vogliono 6 mesi, sempre meglio con una struttura come la sua andarci cauti: credo che tra luglio e agosto sarà a posto".

Infine, Igor Zaniolo parla anche del tecnico giallorosso Fonseca: "E' ben visto da tutti, anche dai tifosi. Il gruppo stravede per lui, sia dal punto di vista tecnico che umano. Per quanto mi dice Nicolò, è una grande persona".