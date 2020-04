Calciomercato Juventus, la verità sul rinnovo di Dybala – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il futuro di Paulo Dybala resta ancora da scrivere, nonostante gli ultimi rumors che, da settimane, diano il suo rinnovo con la Juventus praticamente per fatto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , infatti, al momento l’accordo tra gli agenti dell’argentino e la Juventus non è stato trovato visto che la trattativa, anche per motivi logistici vista la situazione attuale, non è ancora entrata nel vivo.

Calciomercato Juventus, nessun contatto con Dybala per il rinnovo

La Vecchia Signora ha intenzione di offrire alla sua Joya un nuovo contratto, ma gli ultimi contatti (anche per risolvere la questione diritti d’immagine con la società che li detiene) risalgono alle settimane precedenti all’emergenza coronavirus e, in questi giorni, non ci sono state significative novità.

Difficile, quindi, immaginare una soluzione della questione in tempi brevi: lo stesso Dybala, nonostante le offerte dall’estero non manchino, sarebbe ben felice di allungare il vincolo con la Juve, ma resta di attesa di un colloquio risolutivo. La strada da percorrere per raggiungere la fumata bianconera, quindi, è ancora lunga.

Eleonora Trotta - Mirko Calemme

