Coronavirus, Protezione Civile: giù la percentuale dei tamponi positivi

CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BORRELLI / Conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I dati di oggi sono positivi: Il totale dei contagi sale a 165.155: il numero di positivi è di 1.127 unità in più rispetto a ieri, con il totale di nuovi contagi che è stato di 2.667 unità. Dati importanti perché il numero di tamponi è cresciuto molto rispetto a ieri: così il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è del 6,1%. Sono ancora ricoverate con sintomi 27.643 persone, 368 meno di ieri. In terapia intensiva si trovano oggi 3.079 persone, 107 meno di ieri. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 578 persone, arrivando a un totale di decessi 21.645.

Il dottor Guerra risponde ad alcune domande: "Numero guariti diversi rispetto ad altri Paesi? Che vengono curati meglio ne dubito fortemente, il nostro sistema all'avanguardia.

Quanto sia correlato questo con patologie croniche degli individui è un altro discorso: questo virus ha colpito duro alcune classe di età e alcune comorbosità presenti. Bisogna vedere qual è il profilo dei guariti, dei malati e dei deceduti. Quando avremo i veri dati a disposizione, tutte le curve saranno simili. Questo virus colpisce tutti nello stesso modo: alla fine degli anni tutti i Paesi europei saranno nella stessa condizione".

TEST SIEROLOGICI - "Dal mio punto di vista i livelli di massima sicurezza per i lavoratori devono prevedere una valutazione dello stato immunitario: credo che questo sia dovuto alla salute del lavoratore e per il recupero di produttività della singola azienda o della singola struttura. La durata dell'immunità non la sappiamo ancora. Il monitoraggio dell'andamento del contagio è anche fondamentale. Le indagine di sieroprevalenza ci farà capire quanto il virus è circolato nelle nostre città. Il campione estratto ha tenuto conto di fattori di stratificazione, anche per popolazione geografica".