CORONAVIRUS LAZIO ACERBI / "Vorremmo tornare a giocare, mi mancano le sedute di Formello e posso dire che ci faremo trovare pronti". Lo ha detto Acerbi ai microfoni di 'Lazio Style Channel'.

"Rifletto spesso e penso sempre, ho anche uno psicanalista con il quale parlo quotidianamente - ha svelato il difensore della- Ora il nostro obiettivo è restare in forma, ma non abbiamo un traguardo vero, torneremo ad averlo quando sapremo con certezza quanto torneremo a giocare. Scudetto? Lo vogliamo, a mio avviso lo vincerà chi avrà i nervi saldi", ha risposto in conclusione.