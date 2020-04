Coronavirus, ecco la nuova idea per il calcio: una ripartenza a scaglioni

CORONAVIRUS CALENDARIO CALCIO / Il calcio italiano s'interroga sulle modalità della sua ripartenza dopo l'emergenza coronavirus e l'agenzia 'ANSA' ha svelato un nuovo possibile scenario da attuare per i prossimi mesi. Il presidente della federazione Gabriele Gravina, infatti, ha prospettato una nuova ipotesi che prevede una ripartenza del calcio professionistico da effettuare a scaglioni, partendo dalla Serie A, poi in seguito Serie B e Serie C. La scelta favorirebbe il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari per tornare in campo, includendo ovviamente i tamponi.

La proposta è stata presentata nel corso della riunione con la commissione medico-scientifica incaricata proprio dalla FIGC per la realizzazzione dei protocolli da seguire. Gravina ha dichiarato in merito: "Tale procedura dimostra che noi del calcio non cerchiamo corsie preferenziali".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus | Taglio stipendi, comunicato UFFICIALE del Parma

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Governo studia anticipo 'Fase 2'