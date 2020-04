CORONAVIRUS BRESCIA SERIE A CELLINO / Cellino torna all'attacco della Federcalcio: "La FIFA dice finiamola qui, il CONI dice finiamola qui, la FIGC invece crea un sacco di confusione: è solo politica e burocrazia".

Il presidente del Brescia ribadisce la sua intenzione di non far scendere più in campo il Brescia in questa stagione: "Se punto allo stop definitivo per evitare la Serie B? Di retrocedere non me ne frega nulla - ha risposto - Posso andarci anche domani mattina.

Nascondersi dietro i problemi economici è sbagliato, l’azienda calcio è come tutte le altre. Ma come si fa a giocare giugno, luglio, cioè quando i bilanci chiudono proprio a giugno e i contratti anche? E poi i calciatori riprendono senza fare un giorno di vacanza? Si strappano tutti! Comunque ripeto: se il Brescia deve retrocedere per salvare il calcio, io firmo subito e non faccio causa a nessuno, ma non permetto che si facciano insinuazioni del genere. Io, però,, ho i contratti in scadenza e non esiste spostare i bilanci. Bisogna garantire 700 milioni alle banche entro il 30 giugno, per cui non diciamo coglionerie...".

