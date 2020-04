Coronavirus, Brian May: "Mangiare carne ci ha messo in ginocchio"

CORONAVIRUS BRIAN MAY/ Intervistato ai microfoni del settimanale britannico 'NME', Brian May, chitarrista dei Queen, ha detto la sua sull'attuale emergenza Coronavirus: "Questa pandemia sembra arrivare da persone che mangiano animali, ed è ormai sempre più noto che mangiare carne non sia la cosa migliore per la nostra salute".

Per le ultime notizie sull'emergenza---> clicca qui!

May ha poi aggiunto: "Da tre mesi sono diventato vegano, per me è stato un esperimento. Non ho predicato a riguardo, ma adesso abbiamo visto gli effetti del mangiare carne animale, ci hanno messo in ginocchio e credo che sia il momento di riesaminare le nostre abitudini nei confronti delle altre specie".