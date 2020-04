CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO NEWCASTLE / Al centro del mondo Juventus c'è sempre e comunque Cristiano Ronaldo, che continua ad allenarsi in solitaria dalla sua Madeira. Intanto però dall'Inghilterra lanciano una clamorosa suggestione relativa ad un ritorno di CR7 in Premier League, ma non al Manchester United.

È infatti il 'Daily Star' a costruire una vera e propria squadra dei sogni per il futuroapprofiottando del cambio di proprietà al principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman, che dovrebbe portare una ventata di soldi freschi per i 'Magpies'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio

Tante le suggestioni raccontate dal tabloid britannico che parte prima di tutto dalle conferme dei gioielli presenti in rosa: i vari Dubravka, Lascelles, Dummett e Saint-Maximin sarebbero infatti i punti di ripartenza. Tanti invece i sogni per completare l'undici titolare dei bianconeri con le suggestioni difensive che porterebbero a Koulibaly, cercato anche dallo United, e Carvajal. Per il centrocampo attirano invece occasioni a buon mercato come quelle che porterebbero a Modric e Gotze, mentre i colpi da novanta sarebbero quelli dedicati all'attacco: Gareth Bale e proprio Cristiano Ronaldo. Con il cambio di proprietà il Newcastle potrebbe permettersi l'alto ingaggio del gallese in uscita dal Real. Per quanto riguarda il sogno CR7 invece il portoghese risulta felice alla Juventus ma il tabloid britannico non esclude un clamoroso ritorno in Premier.

