Calciomercato, niente rinnovi automatici | Serie A, classifica prestiti

FIFA SERIE A PRESTITI CALCIOMERCATO - L'emergenza coronavirus costringe il calcio a rivedere il calendario, paventando la possibilità di giocare anche a luglio e agosto, nella speranza che presto ci siano le condizioni giuste per tornare a giocare. E' inevitabile che alcune regole debbano essere cambiate, ma la Fifa ha sancito che i contratti dei calciatori in scadenza e di quelli in prestito non verranno rinnovati in modo automatico. Un bel problema per molte squadre che rischiano di non poter contare sui propri gioielli nelle ultime partite. Così ad esempio la Roma dovrebbe fare a meno di Mkhitaryan e Smalling nella corsa Champions, mentre l'Inter perderebbe Sanchez in attacco oltre a Moses e Biraghi sulle fasce, ma ritroverebbe Nainggolan dal Cagliari. Il Milan si ritroverebbe senza Kjaer e l'Atalanta senza Pasalic.

Problemi anche per chi vuole evitare la retrocessione: ilsarebbe senza il portiere, ma riavrebbedel, mentre ladovrebbe rinunciare ai gol di

Serie A, Lazio e Juventus uniche squadre senza prestiti

Detto che alcuni giocatori sono in prestito biennale, e quindi con il contratto che scade nel 2021, e che altri sono in prestito ma con obbligo di riscatto da esercitare l'1 luglio, si segnala che solo due squadre non hanno in rosa giocatori in prestito, ossia le due che si stanno giocando lo scudetto: la Juventus che avrebbe un Kulusevski in pià e la Lazio. Questa la classifica completa:

Parma 12 giocatori in prestito

Genoa 11

Spal 11

Verona 11

Fiorentina 9

Lecce 8

Roma 8

Cagliari 7

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Inter 5

Atalanta 4

Milan 4

Bologna 2

Brescia 1

Napoli 1

Torino 1

Udinese 1

Juventus 0

Lazio 0