CALCIOMERCATO INTER BASTONI REAL MADRID / Occhi puntati in Italia per il Real Madrid, che in ottica estiva inizia a pensare ad eventuali rinforzi per la difesa. 'Fichajes.net' fa il punto della situazione sulla retroguardia dei 'blancos' che vanno in particolar modo a caccia di un nuovo centrale vista la possibile perdita di Nacho Fernandez e il clamoroso flop del giovane Eder Militao che non ha rispettato le alte aspettative dovute ai 50 milioni spesi la scorsa estate. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Matthijs de Ligt che ha vissuto una prima stagione alla Juventus di alti e bassi.

Eppure il giovane olandese non sarebbe l'unico profilo made in Italy gradito al Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: "Via libera allo scambio Lautaro-Griezmann"

La testata spagnola evidenzia infatti come nella politica dei giovani della società capitolina possa rientrare anche Alessandro Bastoni dell'Inter. Una vera e propria scoperta di Conte che lo ha lanciato spesso e volentieri nella sua retroguardia a tre con ottimi risultati. Il classe 1999 italiano potrebbe dunque essere un profilo adatto al nuovo Real. L'Inter dovrà quindi farsi trovare pronta in caso di eventuali affondi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, concorrenza per il centrocampo: maxi offerta dalla Premier

Calciomercato Inter, colpo dal Torino: soluzione concreta