Calciomercato Lazio, da Hagi a Vlahovic: casting per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO HAGI VLAHOVIC / Attaccante cercasi. Alle spalle di Immobile, Correa e Caicedo la Lazio sta cercando di aggiungere un altro attaccante importante e il casting comprende tanti nomi con caratteristiche differenti. Tra i giovani, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'ipotesi più concreta porta al talentuoso Hagi in prestito ai Rangers dal Genk, valutato circa 10 milioni di euro.

Complicata la pista, gioiello della Fiorentina su cui hanno messo gli occhi tante big, mentre non è da scartare Muriqi che a 26 anni può ancora crescere ma vanta già una buona esperienza internazionale.

In calo le quotazioni di Giroud che potrebbe andare all'Inter, tra i profil esperti va segnalato soprattutto il russo Dzyuba in scadenza di contratto con lo Zenit. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!