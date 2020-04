CALCIOMERCATO INTER IZZO TORINO / Armando Izzo è tra i calciatori sacrificabili dal Torino.

Il difensore classe 1992 non è blindato dalla dirigenza granata, pronta dunque a valutare le offerte che arriveranno. Il calciatore piace particolarmente all'di Antonioe secondo quanto riportato da Tuttosport si tratta di una soluzione concreta.

L'ex Genoa ha, infatti, dimostrato nel corso degli anni di essere un ottimo interprete della difesa a tre e proprio per questo, in vista di un addio sempre più probabile di Godin, un suo approdo in nerazzurro potrebbe davvero concretizzarsi.

