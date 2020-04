CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ GRIEZMANN / Una provocazione, ma neanche troppo. Nella giornata di ieri hanno fatto il giro del mondo le indiscrezioni secondo cui l'Inter avrebbe risposto al pressing del Barcellona su Lautaro Martinez chiedendo in cambio Antoine Griezmann per l'argentino. Operazione difficile per via dell'ingaggio dell'attaccante francese, ma che come valutazione dei cartellini può essere considerata anche alla pari.

Così, anche in Spagna, si è accesa la discussione con i tifosi blaugrana che si sono schierati nettamente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In un sondaggio lanciato dal quotidiano catalano 'Sport', vicino alle vicende di casa Barça, il 72% dei votanti infatti ha detto che sacrificherebbe Antoine Griezmann nello scambio con Lautaro Martinez, mentre solo il 28% si è opposto a questo scenario. La decisione più importante, ovviamente, spetta ai club, ma intanto i tifosi si son fatti sentire.

