Coronavirus, de Boer shock: "Avrei preferito essere positivo"

CORONAVIRUS DE BOER - "Dal momento che un mio assistente e l'allenatore dei portieri non si erano sentiti bene, abbiamo deciso di fare il tampone per il coronavirus e sono risultato negativo. Tuttavia forse avrei preferito essere positivo, così adesso sarei guarito e sarei immune". Pensieri e parole di Frank de Boer.

Intervistato dal quotidiano 'Algemeen Dagblad', l'allenatore olandese ex, ora all'Atlanta United, ha rilasciato dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. A parte il poco tatto verso quanti hanno perso la vita per questa malattia, non è stato infatti ancora dimostrato in modo scientifico che chi ha avuto ile poi è guarito non rischi di contrarre nuovamente il virus.