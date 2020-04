Coronavirus, la MLS frena: "Improbabile riprendere a metà maggio”

CORONAVIRUS MLS MAGGIO / Lo sport è quasi totalmente in stand-by per l'emergenza Coronavirus.

Non fa eccezione lache con un comunicato di fatto si arrende di fronte alla complicata situazione attuale manifestando scetticismo su una prossima ripresa delle attività. Dopo aver comunicato poche settimane fa una sospensione del campionato di 30 giorni laha inoltre ribadito che “riprendere la stagione a metà maggio è purtroppo da considerare improbabile. Il nostro obiettivo rimane quello di giocare il maggior numero possibile di partite, e mentre al momento abbiamo abbastanza date per giocare per l'intera stagione, riconosciamo in questo momento che in seguito potrebbe essere difficile farlo". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non si esclude dunque anche la possibilità di ridurre il numero delle giornate da disputare.

