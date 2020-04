Calciomercato Juventus, via libera Pogba: colpo da 80 milioni

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA SAUL / Il Manchester United sembra essersi rassegnato a perdere Paul Pogba. Il centrocampista francese è finalmente pronto a lasciare il campionato inglese, con il benestare degli inglesi, che stanno setacciando il mercato alla ricerca di un degno sostituto. Negli ultimi giorni i Red Devils sono stati accostati a Milinkovic-Savic ma trattare con Claudio Lotito non è mai facile.

Nonostante la crisi economica, per via dell'emergenza coronavirus, il prezzo del serbo è ancora altissimo (sui 120 milioni di euro) e difficilmente scenderà.

Dall'Inghilterra arriva notizia che in cima alla lista dei desideri del Manchester United sia finito un altro centrocampista, Saul Niguez. Per il calciatore dell'Atletico Madrid - secondo 'The Sun' - sarebbe pronta un'offerta da ben 80 milioni di euro. Per il giocatore, invece, un ricco contratto che lo porterebbe a guadagnare circa 230mila euro a settimana. Con l'arrivo di Saul, Pogba potrebbe finalmente salutare per la felicità della Juventus.

