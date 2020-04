Calciomercato Roma, botta e risposta per Schick

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Patrik Schick, dopo il passaggio a vuoto alla Roma, ha convinto l'RB Lipsia che secondo quanto fanno trapelare dalla Germania avrebbe deciso di portare a termine il riscatto del cartellino dell'attaccante ceco per confermarlo in rosa. Ma non alle cifre stabilite la scorsa estate col club giallorosso.

È questo il nodo principale della questione ed attorno al quale sarà inevitabile una lunga discussione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti il club capitolino, preso atto della volontà dei tedeschi, avrebbe ribadito la ferma intenzione di non concedere alcuno sconto rispetto ai 29 milioni di euro stabiliti per il riscatto, cifra necessaria per non mettere a bilancio una minusvalenza, anche perché dalla Premier League continua a registra diversi interessamenti che aiutano i giallorossi a tener duro sul prezzo. Esclusa, invece, l'ipotesi di un ritorno alla base.