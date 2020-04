JUVENTUS CORONAVIRUS DYBALA RUGANI / In attesa del secondo tampone, quello definitivo, Paulo Dybala e Daniele Rugani sono risultati negativi al primo test di controllo dopo la positività al Covid-19 riscontrata nelle scorse settimane.

Nei prossimi giorni il numero dieci e il difensore secondo protocollo si sottoporranno al nuovo tampone e, in caso di nuovo esito negativo, verrà accertata la completa guarigione.

Rugani era stato il primo giocatore della Juventus e in assoluto della Serie A a contrarre il coronavirus lo scorso 11 marzo a pochi giorni dal match di campionato contro l'Inter, seguito successivamente appunto da Dybala e Matuidi, con il francese campione del mondo anche lui in quarantena nelle ultime settimane. La Juventus darà comunicazioni ufficiali in proposito solo quando i tre giocatori saranno completamente negativi rispetto ai nuovi test di controllo a cui verrano sottoposti.