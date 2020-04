CALCIOMERCATO INTER MESSI BIANCUCCHI / È Lionel Messi il nome che accende le fantasie dei tifosi italiani, ed in particolare di quelli dell'Inter, dopo le parole di Massimo Moratti dei giorni scorsi. La 'Pulce' sembra però legatissima al Barcellona nonostante le problematiche che attraversa il club catalano. A provare a far chiarezza ci ha pensato Maxi Biancucchi, cugino dello stesso attaccante del Barça e procuratore sportivo, che ai microfoni di 'footballnews24.it' ha sottolineato: "La verità è che questa è una cosa molto personale, nessuno può saperlo. Personalmente mi piacerebbe molto vederlo in un’altra squadra, così come piacerebbe a molti dei suoi fan, per dimostrare a coloro che sostengono che Messi sia bravo solo nel Barcellona che si sbagliano.

Biancucchi si è quindi soffermato su un eventuale futuro in Italia spegnendo i sogni dei tifosi dell'Inter: "Onestamente non lo vedo in Italia. Qualsiasi mia opinione susciterà sospetti ma, come ho detto prima, la decisione è solo sua. Il mio sogno, se devo essere sincero, è quello di vederlo con la maglia del Newell’s Old Boys.”

EREDE - "L’erede di Messi è una grande incognita, l’Argentina ha dei grandissimi talenti ma di fenomeni come Leo non ce ne saranno più. Dybala mi piace molto e Lautaro sta crescendo in maniera esponenziale, spero che resti tanto tempo ad alti livelli. Credo, però, che l’erede di Messi non sia ancora nato.”