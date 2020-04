CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI TESORETTO DOPPIO COLPO / Incontrerà delle difficoltà, del resto come tutti visto l'impatto fortemente negativo che avrà l'emergenza coronavirus anche nell'industria del calcio, ma la Juventus cercherà comunque di rinforzare a dovere (magari con qualche scambio in più) la rosa nella prossima sessione di calciomercato. Gli obiettivi principali del club bianconero saranno principalmente due: un centrocampista, o nello specifico un playmaker anche se Bentancur ha dato prova di saper interpretare bene il ruolo di regista, e un centravanti. Da Pjanic a Douglas Costa passando per Rugani e Alex Sandro, le cessioni potrebbero agevolare il compito del CFO Paratici. Ecco tutti i dettagli nel nostro approfondimento.

Calciomercato Juventus, da Pjanic a Douglas Costa: maxi tesoretto dalle cessioni

La Juventus non potrà spendere e spandere a causa della recessione economica e tenuto conto di un bilancio già in rosso prima dello scoppiare della pandemia. Ecco perché, ma i come questa volta, sarà pressoché obbligata a vendere prima di comprare. Per i giocatori che ha in mente, sarà necessario un esborso economico ingente, per dirla terra terra tanti soldi che Paratici proverà a racimolare dalle cessioni di quei giocatori non più o che non sono da tempo nei piani della società. Nella prima categoria sembra esserci finito Miralem Pjanic, autore di una stagione molto altalenante, con l'esclusione nel derby d'Italia - l'ultima partita prima dello stop - che ha fatto molto discutere e forse rotto definitivamente il rapporto con Sarri.

Giusto oggi dalla Francia rimbalza l'indiscrezione di un assalto del Paris Saint-Germain, da tempo sulle sue tracce. La Juve punterebbe a incassare almeno 60 milioni di euro dalla partenza del bosniaco, che è in compagnia di Douglas Costa: fragile fisicamente e discontinuo, il club presieduto da Andrea Agnelli se ne libererrebbe senza rimorsi qualora arrivasse una proposta da 30 milioni. Cifra identica servirebbe per Alex Sandro e Adrien Rabiot, quest'ultimo preso a zero l'estate scorsa ma quasi mai convincente: il centrocampista francese vanta estimatori in Premier, specie in casa Arsenal.

Nella seconda categoria, quelli dei già fuori dal progetto da mesi per non dire anni figurano invece(25 milioni),(10 milioni),(35 milioni) e Gonzalo(10 milioni): dai loro addii, la Juventus potrebbe raccogliere sugli, senza contare il risparmio degli ingaggi. Aggiungendo la cifra derivante dalle rinuncie ai vari Pjanic, Rabiot e così via, fanno qualcosa come circa

Calciomercato Juventus, il maxi tesoretto per due colpi: i dettagli

La Juventus potrebbe impiegare il maxi tesoretto, magari non tutto per mettere a segno due grandi colpi. Uno a centrocampo: la volontà di riportare Pogba a Torino c'è sempre, ma occhio a Milinkovic-Savic della Lazio. Entrambi hanno un costo tra gli 80 e i 100 milioni, forse il francese anche maggiore se il Manchester United non dovesse dire sì allo sconto. Tra i due litiganti, comunque potrebbe però spuntarla Jorginho, 'pallino' di Sarri che è destinato a restare e ovviamente giocatore completamente diverso rispetto al transalpino e al serbo. L'altro colpo in attacco, il numero 9: Kane è probabilmente il sogno, ma il Tottenham vuole 180-200 milioni, più alla portata Gabriel Jesus del Manchester City e Mauro Icardi che potrebbe fare ritorno all'Inter. Il brasiliano ha una valutazione di circa 60 milioni, ma coi 'Citizens' ci sono ottimi rapporti per cui non va esclusa una forte riduzione o uno scambio. Più complicata l'eventuale trattativa coi nerazzurri dell'ex Marotta, ma l'argentino è forse il preferito in assoluto tra i nomi raggiungibili. Attenzione, però, a un possibile ritorno su Haaland (il cui agente è Raiola), sfumato a gennaio. In Germania sostengono che la clausola da 75 milioni sarà valida solo a partire del 2022, ma dovrebbe essere quella la cifra in grado di far vacillare il Borussia Dortmund. Sul norvegese, come per Pogba, andrebbe però sconfitta la concorrenza del Real Madrid.

