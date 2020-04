Calciomercato Milan, Rakitic-Barcellona: nervi tesi, la decisione blaugrana

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN RAKITIC BARCELLONA SIVIGLIA / Ivan Rakitic potrebbe presto vivere una situazione da separato in casa al Barcellona. Il centrocampista croato avrebbe espresso la volontà di rimanere ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 spingerebbe il club spagnolo a volerlo cedere. Ad oggi però la situazione appare piuttosto complicata: i blaugrana, infatti, come riporta 'Mundo Deportivo', avrebbero fatto sapere di non avere alcuna intenzione di dare in prestito il giocatore.

Senza una cessione, dunque, lo spazio al Barcellona per Rakitic si ridurrebbe drasticamente.

Gli spagnoli vogliono monetizzare dall'addio del croato e proprio per questo non convince l'idea Siviglia. Rakitic - finito nel mirino anche di Milan, Psg e Juventus - sposerebbe nuovamente il progetto del club andaluso ma senza un'offerta concreta difficilmente il Barcellona darà il via libera. Servono soldi per convincere i blaugrana e proprio per questo bianconeri e rossoneri potrebbero tornare a sperare ma ci vuole il via libera da parte di Rakitic.

