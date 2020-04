CALCIOMERCATO MILAN TONALI DONNARUMMA / Il Milan non molla Rangnick ed è pronta ad accontentare le richieste del tecnico tedesco in caso di arrivo a Milanello la prossima stagione.

Nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi ci sarebbero quattro colpi di spessore, uno per reparto, per rinforzare a dovere la rosa rossonera e tornare a competere nuovamente per le zone nobili della classifica.

Calciomercato Milan, sogni Tonali e Werner

Il nuovo ciclo ripartirà puntando sulla linea verde e sui potenziali crack del futuro: come scrive 'Tuttosport', i sogni del Milan sarebbero il gioiello Brescia Tonali e Werner per centrocampo e attacco. Nel reparto offensivo piace anche Milik, mentre in porta l'erede destignato di Donnarumma potrebbe essere il napoletano Meret, senza dimenticare Musso dell'Udinese.

In Bundesliga occhio per la difesa a N'Dicka (Eintracht) e Koch (Friburgo) dalla Scozia invece piace il baby del Celtic Ajer. Il budget per il mercato arriverebbe dalla possibile cessione di Donnarumma e dalla disponibilità economica di Elliott, disposto a rilanciare le ambizioni del Milan.