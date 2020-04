Calciomercato, 344 milioni di euro: il principe saudita acquista il club

CALCIOMERCATO NEWCASTLE BIN SALMAN - In un periodo di vacche magre per il calcio mondiale a causa dell'emergenza coronavirus arriva la notizia di un super investimento da parte di un fondo che fa capo ad un principe saudita.

Si tratta di Mohammedil quale, secondo quanto riportato dal 'Financial Times', avrebbe versato 300 milioni di sterline, pari a quasi 344 milioni di euro, per l'acquisto delle quote deldall'attuale proprietario del club bianconero Mike. L'obiettivo è rilanciare i 'Magpies' e farli tornare al vertice del calcio inglese ed europeo.