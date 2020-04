FIFA 20 / La quarantena ha contribuito all'ulteriore esplosione dei videogame che soprattutto in questi giorni in cui quasi tutti siamo chiusi in casa contano milioni e milioni di accessi e giocatori in tutto il mondo.

Tra i videogiochi più popolari c'è sicuramente, che però nelle ultime ore sta riscontrando diversi problemi facendo infuriare tantissimi gamer. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il problema, scrive EA Sports sui suoi account, è dovuto ad una serie di attacchi DDoS che i server del gioco hanno subito nelle scorse ore. L'allarme sembrava rientrato nella notte, con l'annuncio della connessione ristabilita, ma dalle 8 di stamattina circa sono ricominciate le problematiche con gli utenti che hanno riscontrato difficoltà in tutto il reparto online di FIFA 20, sottolineando in particolare l'impossibilità di effettuare il login ed il caricamento estremamente lento di moltissime modalità. Lo staff EA Sports comunque è già al lavoro per cercare di risolvere.