Calciomercato Juventus, beffa Kante: via allo scambio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE COUTINHO BARCELLONA CHELSEA / Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vogliono N'Golo Kanté lontano dal Chelsea. I rumors che filtrano dall'Inghilterra danno il club londinese pronto a privarsi del centrocampista classe 1991, non ritenuto una priorità dal tecnico Lampard. I top club europei hanno così drizzato le orecchie per capire come poter strappare al Chelsea il centrocampista, ritenuto tra i migliori al mondo.

Tra le squadre interessate al giocatore c'è anche la Juventus. I bianconeri, sono da tempo sul francese, e adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per mettere a segno il grande colpo per la mediana.

Con l'acquisto di Kante verrebbe ovviamente abbandonata definitivamente la pistama portare a casa il calciatore del Chelsea non sarà comunque facile.

Barcellona, la carta giusta per Kante

Bisognerà battere la concorrenza di diversi club, soprattutto quella del Barcellona. I blaugrana - stando a quanto riportato stamani da 'Mundo Deportivo' - vorrebbero il giocatore per rinforzare una mediana che potrebbe perdere Vidal e Rakitic, finiti nel mirino di Inter e Milan.

Gli spagnoli avrebbero anche individuato la carta giusta per convincere il Chelsea: sul piatto potrebbe finire Coutinho. Il brasiliano - accostato anche all'Inter, che ha una valutazione sugli 80 milioni di euro, simile a quella di Kante - vorrebbe fare ritorno in Inghilterra, nel calcio in cui si è espresso meglio con la maglia del Liverpool. Il Chelsea potrebbe essere davvero la giusta destinazione.

