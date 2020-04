Calciomercato Genoa, 800mila euro allo Zaglebie dopo il ricorso alla FIFA

CALCIOMERCATO GENOA ZAGLEBIE JAGIELLO / La sentenza della FIFA condanna il Genoa dopo il ricorso presentato dallo Zaglebie Lubin per una "controversia contrattuale" nell'ambito dell'operazione con cui il club di Preziosi ha acquistato nel gennaio 2019 il centrocampista Filip Jagiello dal club polacco.

Il massimo organo calcistico mondiale ha accolto la richiesta dello Zaglebie obbligando dunque i liguri al pagamento di, più le spese legali, entro. In caso di inadempimento, la sanzione prevista è quella del blocco del mercato finché tale cifra non verrà versata, per un massimo di tre sessioni diconsecutive. Dal club, in ogni caso, filtra l'intenzione di rispettare tale decisione e pagare la cifra stabilita nei termini previsti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!