CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Quello di Federico Bernardeschi è uno dei nomi più chiacchierati sul calciomercato in casa Juventus. Il futuro a Torino dell'ex Fiorentina è in bilico, con il numero 33 che potrebbe rientrare in qualche operazione come contropartita per arrivare ad altri obiettivi nel mirino dei bianconeri. Sul fantasista non si spengono i rumors sul Barcellona, con cui in diverse fasi si è disuctto di un ipotetico scambio con Rakitic.

In Spagna ci sarebbe però un'altra squadra che avrebbe messo nel mirino Bernardeschi. Stiamo parlando dell'Atletico Madrid, che starebbe valutando con attenzione gli scenari sulla situazione del mancino classe '94.

Calciomercato Juventus, l'Atletico fa sul serio per Bernardeschi

stima il nazionale azzurro, ritenendolo un profilo adatto per caratteristiche per lo scacchiere tattico dei 'Colchoneros'. Dalla Spagna - come riporta 'Don Balon' - il tecnico argentino avrebbe segnato il nome di Bernardeschi sulla propria lista degli acquisti, con il giocatore che viene definito come il 'Messi italiano' dal portale iberico.

Simeone aveva già avuto modo di apprezzare le qualità del talento della Juve nel match dello scorso marzo in Champions League a Torino, dove Bernardeschi aveva sciorinato una prestazione di grande spessore e contribuito in maniera decisiva alla 'remuntada' della squadra di Allegri. La 'Vecchia Signora' per 35 milioni di euro potrebbe dare il via libera all'Atletico Madrid per il numero 33 e anche Cristiano Ronaldo, malgrado la stima per il compagno di squadra, avrebbe dato il via libera alla cessione.