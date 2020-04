Calciomercato Napoli, un gigante per l'attacco di Gattuso

CALCIOMERCATO NAPOLI SORLOTH AZMOUN ULTIME / Alle prese con i dubbi di Mertens, il probabile addio di Milik e la stagione non esaltante di Lozano, il Napoli dopo il colpo Petagna non si ferma e guarda al mercato per garantire al tecnico Gennaro Gattuso nuovi rinforzi nel reparto offensivo.

Un sogno del club azzurro rimane Luka, ma dalla Spagna arrivano notizie secondo cui ilavrebbe deciso di trattenerlo e per questo si stanno valutando anche altri profili. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un nome caldo è quello di Sardar Azmoun, iraniano classe '95 che sta facendo bene allo Zenit. Contatti avviati, si parla di una valutazione da circa 14 milioni di euro che non preoccupa troppo. Attenzione però anche al nuovo nome proposto da 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il Ds Giuntoli si sarebbe mosso anche per il gigante norvegese Alexander Sorloth. Anche lui classe '95, ma giocatore sicuramente diverso dall'alto dei suoi 195 centimetri di altezza. Al Trabzonspor sta facendo benissimo, ma è di proprietà del Crystal Palace che lo valuta 12 milioni di euro. Dopo il primo sondaggio ci sarebbe ottimismo.