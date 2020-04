CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / La Premier League torna prepotentemente sulle tracce di Merih Demiral. I club inglesi avrebbero messo nuovamente nel mirino il difensore della Juventus, a più riprese cercato anche dal Milan la scorsa estate.

L'ex Sassuolo è al momenro fermo per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato a gennaio nella sfida contro la Roma e visto lo stop per l'emergenzapotrebbe comunque rientrare in tempo tra luglio e agosto per terminare la stagione.

Calciomercato, Demiral incedibile per la Juventus

In attesa del ritorno in campo le due squadre di Manchester, United e City, oltre al Leicester e all'Everton di Ancelotti sarebbero pronte a preparare un nuovo assalto per il cartellino di Demiral, prelevato da Paratici per circa 18 milioni di euro nell'ultima finestra estiva. Sul giovane difensore ci sarebbe anche l'interesse in Spagna dell'Atletico Madrid dell'estimatore Simeone, ma secondo 'Tuttosport' la Juventus riterrebbe incedibile il nazionale turco. La 'Vecchia Signora' non avrebbe nessuna intenzione di trattare la cessione del classe '98, destinato insieme a de Ligt a formare la coppia difensiva del futuro della squadra bianconera.